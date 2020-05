Aan de Piet Heijnstraat in Roosendaal is maandag een bouwvakker tijdens werkzaamheden bij een loods door het dak gevallen. Over de verwondingen van de 55-jarige man uit Den Bosch is niks bekend.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren ter plaatse. De man is onder begeleiding van de trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht.