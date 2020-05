Waterschap Brabantse Delta heeft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid in de richting van Steenbergen. Vanwege de aanhoudende droogte geldt er vanaf maandag een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied de Wouwse gronden (Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen).

In de stroomgebieden van de Brandse Vaart en Zijbeken (Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert) en in de stroomgebieden Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop (Halderberge en Breda, Etten-Leur en Rucphen) geldt vanaf 11 mei al een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater. Alle onttrekkingsverboden duren tot een nog nader vast te stellen moment. Het waterschap controleert of iedereen zich aan het verbod houdt.

De zakkende grondwaterstanden, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.

De geringe neerslag van de afgelopen periode, de warmte, de vele zonuren en de hoge verdamping zorgen er voor dat het waterschap nu genoodzaakt is onttrekkingsverboden in te stellen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in.