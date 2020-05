Een vrachtwagen is maandagochtend langs de A58 bij Bergen op Zoom flink wat brandstof verloren door een brandstoflekkage.

De hulpdiensten kregen omstreek 5:10 uur de melding over de brandstoflekkage. De vrachtwagen is uiteindelijk gestopt bij het tankstation aan de Wouwse Tol.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse bij het tankstation langs de A58. Met absorptiekorrels en een opvangbak heeft de brandweer de uitstroom van diesel zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Hoeveel diesel er uit de brandstoftank is gestroomd is onduidelijk. Ook de oorzaak van de brandstoflekkage is nog onbekend.