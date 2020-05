De bioscopen in Bergen op Zoom en Etten-Leur van C-Cinema gaan op 1 juni weer open, zo is zondag bekendgemaakt.

De filmzalen gaan open volgens de strikte richtlijnen die de bioscopenbranche heeft opgesteld bij de heropening van de zalen.

"We mogen per zaal maximaal dertig bezoekers ontvangen. Wie samenkomt, mag naast elkaar zitten. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezinnen met kinderen of een koppel", aldus bioscoopeigenaar Carlo Lambregts. Tussen de andere bezoekers blijven rijen stoelen vrij.

Voor de coronacrisis pasten er tussen de 112 en 170 bezoekers in de zalen. Daardoor is er ruimte genoeg voor de dertig bioscoopgangers om op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Pijlen geven de looproutes aan. Medewerkers blijven op zoveel mogelijk afstand van de filmkijkers. Op plekken waar mensen worden bediend hangen spatborden.

Daarnaast dienen bezoekers van tevoren online een kaartje te kopen. Zij kunnen zelf plekken reserveren. "Je ziet dan een soort dambord op je scherm. Zwarte plaatsen blijven leeg", legt Lambregts uit. Verder zorgen medewerkers ervoor dat filmkijkers die binnenkomen en naar buitenlopen niet met elkaar in aanraking komen.

Openstelling in Roosendaal onzeker

In Roosendaal is het nog onzeker of bezoekers vanaf 1 juni weer kunnen genieten van een bioscoopuitstapje. Als de oplevering van de nieuwe bioscoop iets langer op zich laat wachten, gaat de oude bioscoop aan de Brugstraat toch nog een paar weken open.

"Maar dat doen we alleen als de nieuwe bioscoop nog niet open kan, niet voor één of twee dagen", benadrukt Lambregts.

