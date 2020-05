De politie heeft vrijdagavond een 22-jarige man uit Roosendaal aangehouden omdat hij zich op straat misdroeg. Omdat de gemoederen bij omstanders hoog opliepen, hebben agenten een politiehond ingezet.

Agenten kregen rond 20.50 uur een melding van een conflictsituatie in de Van Effenlaan. Toen zij ter plaatse iemand spraken over wat er precies aan de hand was, kwam de Roosendaler schreeuwend op de agenten en hun gesprekspartner af gerend.

"Om te voorkomen dat de man de agent of de persoon met wie hij in gesprek was kon aanvallen, is hij aangehouden voor het verstoren van de openbare orde", meldt de politie zaterdag.

"Ondertussen liepen de gemoederen bij omstanders hoog op. Meerdere agenten en een politiehond hebben ervoor gezorgd dat zij op afstand bleven."

De arrestant mocht na het afleggen van zijn verklaring weer naar huis. Wel kreeg hij een proces-verbaal.