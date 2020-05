De Nacht van Achtmaal wordt dit jaar niet meer verreden, zo heeft de organisatie van de rallywedstrijd vrijdag besloten.

De Stichting Autosport Zuid-West Brabant heeft de mogelijkheden bekeken om de wedstrijd, die aanvankelijk op 10 juli op het programma stond, uit te stellen naar een latere datum, maar zag daarvan af. De organisatie richt zich nu op de editie in 2021.

"We hadden een mogelijke datum gevonden in september, maar de wedstrijd zou voor geen enkel kampioenschap tellen, aangezien de KNAF al heel vroeg en zonder overleg besliste om het Nederlands kampioenschap te schrappen", meldt John Elst, voorzitter van de Stichting Autosport Zuid-West Brabant.

"Bovendien is de autosportkalender in het najaar al overvol, ook in België, zodat het moeilijk zou zijn om voldoende officials en medewerkers te vinden om ons evenement te kunnen organiseren. En het blijft de vraag hoe de coronacrisis tegen die tijd geëvolueerd is en welke maatregelen we zouden moeten nemen."

Er wordt dit jaar wel een virtuele Nacht van Achtmaal verreden. In het rallycafé bij café Den Thuur in Achtmaal neemt de Nederlandse rallytop het op 11 juli tegen elkaar op in racesimulators.

