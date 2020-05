Een man uit Bergen op Zoom is donderdagavond aangehouden omdat hij agenten had beledigd. De man verzette zich na een melding over geluidsoverlast.

De politie kreeg rond 20.40 uur een melding van geluidsoverlast bij een woning op de Bolwerk-Zuid. Er was luide muziek te horen vanuit de woning.

De bewoner wilde niet in gesprek gaan met de politie en stak zijn middelvinger op. Agenten vroegen of de muziek zachter kon en zouden anders de apparatuur in beslag nemen, maar de man wilde niet meewerken.

De man kwam vervolgens naar buiten gelopen en schold de agenten uit. Omdat hij bleef doorgaan, is de man onder verzet en met gebruik van pepperspray aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.