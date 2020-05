Drie inwoners uit de gemeente Bergen op Zoom hebben een dwangsom van 2.000 euro opgelegd gekregen vanwege het bezit van illegaal vuurwerk. Dat heeft de gemeente donderdag besloten.

Op drie locaties waarvan zij bewoner en/of eigenaar zijn, werd eind vorig jaar illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen.

Mocht er in de toekomst weer zwaar vuurwerk worden aangetroffen in de panden, dan moeten de inwoners per overtreding 2.000 euro betalen met een maximumbedrag van 6.000 euro.

Het gaat om een woning en een garagebox aan De Snoostraat, een garagebox in de Berliozstraat en een woning aan de Groeshof.