De gemeente Roosendaal gaat de openingstijden van het grondstoffencentrum niet verruimen. Er komt ook geen openstelling in de avonduren, zo laat GroenLinks-wethouder Klaar Koenraad weten op vragen van de VLP-fractie.

Alex Raggers had namens VLP een brief naar de wethouder gestuurd met de vraag of de gemeente Roosendaal inwoners juist moet stimuleren en aanmoedigen om grondstoffen af te komen geven. De openingstijden van het grondstoffencentrum konden dan verruimd worden.

Wethouder Koenraad is het daar niet mee eens. "Vanwege de coronacrisis is landelijk geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Inmiddels is het landelijke advies om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt ook voor bezoeken aan het grondstoffencentrum."

Daarom ziet de wethouder ook geen mogelijkheid om de openingstijden te verruimen. Dat zou er alleen maar voor zorgen dat mensen toch vaker en sneller naar het grondstoffencentrum zouden komen. "Ook geeft dit een niet-gewenste piek in de avonduren."

Vanwege de coronacrisis had de gemeente Roosendaal het maximumaantal voertuigen teruggebracht van veertig naar tien, maar dat is inmiddels weer verhoogd naar vijftien. "Dit zorgt ervoor dat er minder wachtrijen zijn terwijl de 1,5 meter afstand kan worden behouden", aldus Koenraad.

