Een agent is dinsdag bij de aanhouding van een zeventienjarige jongen in Bergen op Zoom in zijn gezicht gespuugd. Ook werd de politie bekogeld met een bloempot.

De jongen uit Hoogerheide werd opgepakt op verdenking van heling van een gestolen motorfiets. De eigenaar van dat voertuig had de motor zelf aangetroffen op De Linie in Bergen op Zoom.

Bij zijn aanhouding verzette de verdachte zich hevig. Hij probeerde kopstoten uit te delen en spuugde een van de agenten in het gezicht. Ook omstanders bemoeiden zich ermee en gooiden een bloempot richting de agenten.

Tegen de verdachte is aangifte gedaan. Hij zit voorlopig vast.