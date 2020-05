Een scooterrijdster is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de Tussenriemer in Roosendaal.

De vrouw is met spoed, onder begeleiding van een trauma-arts, overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse.

De weg werd gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.