Een 29-jarige man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op het terrein van de Jumbo-supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer, een Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats, is in het ziekenhuis behandeld. De politie meldt woensdag dat hij nog geen aangifte heeft gedaan tegen de verdachte. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt.

De steekpartij vond dinsdag rond 15.25 uur plaats op het terrein van de supermarkt aan de Van Beethovenlaan. Er is volgens getuigen een hoogoplopende ruzie tussen de twee mannen aan vooraf gegaan.

De aangehouden verdachte was nauwelijks aanspreekbaar. Hij zit voorlopig vast.