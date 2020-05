De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een uitslaande brand in een woning aan de Plaatsluis in Ossendrecht. De woning is door de brand niet meer bewoonbaar.

De brandweer schaalde kort na de eerste melding al op naar middelbrand. Ook een ambulance kwam met spoed naar de woning, vermoedelijk omdat een bewoner met ademhalingsproblemen kampte.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. De politie doet onderzoek.