Drie schuren van een agrarisch bedrijf aan de Plantagebaan in Wouwse Plantage zijn maandagochtend volledig verwoest door een grote brand. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat de brandweer de schuren gecontroleerd uitbranden.

Om 10.05 uur kwam de eerste melding bij de meldkamer binnen, waarna de brandweer massaal is uitgerukt. In eerste instantie werd gesproken over een middelbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een grote brand.

De inzet van de brandweer richtte zich al snel op het behoud van het naastgelegen pand en dat is gelukt. "Het woonhuis is gespaard gebleven en er zijn gelukkig geen slachtoffers", aldus de veiligheidsregio.

Er stonden vooral landbouwvoertuigen in de verwoeste schuren van het agrarisch bedrijf. De brand leidde tot flinke rookontwikkeling die tot ver in de omgeving zichtbaar was.