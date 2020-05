De basisscholen mogen sinds deze maandag weer open en dat was ook het geval in Roosendaal bij basisschool De Wingerd. Directeur Karin van Giessel is blij dat ze de kinderen weer mag verwelkomen.

"We hebben er de afgelopen weken het beste van gemaakt, maar we hebben het contact met de kinderen enorm gemist. We zijn dan ook blij dat we weer aan de slag mogen", zegt Van Giessel, die haar school een kleine twee maanden dicht moest houden.

"We moesten constant schakelen en mee met de veranderingen, maar deze tijdelijke sluiting heeft ons ook veel goeds gebracht. We hebben een heel creatief team. Ze gingen niet bij de pakken neerzitten, maar kwamen meteen met creatieve oplossingen."

Van Giessel is dan ook blij met het verrichte werk van de leerkrachten tijdens de lockdown. "Ze hebben elkaar supergoed geholpen. Zo konden we dagelijks contact onderhouden met de kinderen via videobellen, maar we hebben ook speciale filmpjes gemaakt als weekopeningen."

De komende weken worden volgens de directeur zogenaamde gouden weken. "Natuurlijk gaan we kijken waar de kinderen op dit moment staan in hun ontwikkeling en we gaan gewoon verder waar we gebleven waren, maar er komen geen officiële toetsen meer en er komt geen officieel rapport met cijfers."

