Een twintigjarige man uit Bergen op Zoom is bij een controle betrapt op het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Ook werd hij aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had veel kleding met een waarde van duizenden euro's in zijn auto liggen.

Agenten zagen zaterdagavond een auto met hoge snelheid over de Generaal Spoorstraat in Bergen op Zoom rijden. De bestuurder werd tot stoppen gedwongen en bleek vervolgens niet over een geldig rijbewijs te beschikken.

Bij onderzoek troffen de agenten naast twee cilinders met lachgas ook twee grote tassen met dure merkkleding aan. De man kon geen goede verklaring voor de herkomst van de kleding geven.

De kleding, die in totaal vermoedelijk een waarde heeft van vele duizenden euro's, is in beslag genomen door de politie. De man is aangehouden op verdenking van witwassen.

De politie onderzoekt nog of het om echte merkkleding gaat of namaak. De verdachte zit vast en wordt verhoord.