In het stadsperk Kijk in de Pot in Bergen op Zoom is zaterdag een persoon neergestoken. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader of daders.

De politie kreeg zaterdag rond 15.00 uur een melding van een steekincident. Het slachtoffer is aanspreekbaar en na een korte behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Agenten zoeken momenteel de dader of daders van het geweldsincident. De politie vraagt mensen met informatie zich te melden.