Bij een steekincident aan de Kijk in de Pot in Bergen op Zoom is zaterdag een twintigjarige man uit Halsteren gewond geraakt. De politie heeft nog niemand in deze zaak aangehouden.

De politie kreeg zaterdag rond 15.00 uur een melding van een steekincident. Het slachtoffer is aanspreekbaar en na een korte behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De recherche is druk bezig met het onderzoek. Het slachtoffer is gehoord door één van de rechercheurs. Echter is er nog niemand aangehouden die aangemerkt kan worden als verdachte. De politie roept getuigen op zich te melden.