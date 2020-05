De gemeente Roosendaal kiest voor een nieuwe aanpak binnen het armoedebeleid. Het stadsbestuur vindt dat inwoners die in armoede leven meer regie en meer zelfvertrouwen moeten krijgen in de toekomst.

De afgelopen jaren is vooral ingezet op het creëren van een vangnet voor mensen die in armoede leven, maar de komende tijd wordt veel meer ingezet op het hervinden van zelfvertrouwen, zelfregie en veerkracht.

Een vangnet voor mensen die in armoede leven is zeker nodig, maar deze mensen hebben vaak ook te maken met andere problemen, stelt GroenLinks-wethouder Klaar Koenraad. Daarom worden er dit jaar verschillende projecten opgestart en voortgezet met als doel om mensen weer te laten leven in plaats van overleven. "De sfeer van deze aanpak is heel anders."

Een van de grootste problemen van de afgelopen jaren, was dat de gemeente Roosendaal eigenlijk geen duidelijk beeld had van het aantal inwoners dat in armoede leeft. Landelijke cijfers die doorvertaald zijn naar lokale cijfers geven aan dat ongeveer 9 procent van de Roosendalers in armoede leeft.

"Er zijn heel veel cijfers beschikbaar bij allerlei organisaties, maar we gaan die cijfers nu bundelen in een zogenaamde armoedemonitor", aldus wethouder Koenraad. Zo kan de gemeente ook beter meten of de aanpak die men nu voor ogen heeft, uiteindelijk z'n vruchten gaat afwerpen.

Een van die nieuwe projecten is het creëren van een zogenaamde Quiet Community. Dit project is eerder opgestart in Tilburg en is daar positief ontvangen. Bij de Quiet Community worden ondernemers, verenigingen, theaters en nog veel meer gevraagd om iets gratis beschikbaar te stellen voor iemand die in armoede leeft.