De politie heeft vrijdag op het Hyacintenveld in Bergen op Zoom een 45-jarige man aangehouden omdat hij met een kapmes over straat gelopen had en een schuurdeur vernield had.

Agenten kwamen af op een melding en zagen dat getuigen het incident hadden gefilmd. Op basis van die beelden en na verklaringen van die getuigen werd rond 15.00 uur een verdachte aangehouden.

De man uit Bergen op Zoom legde op het politiebureau een verklaring af en werd later op de dag weer vrijgelaten. Hij kreeg een dagvaarding mee en mag zich op een later moment voor een rechter verantwoorden.