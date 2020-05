De politie heeft vrijdagmiddag twee aanhoudingen verricht in Roosendaal. Een man werd aangehouden omdat hij nog een celstraf had openstaan, de ander wegens openbaar dronkenschap.

De politie zag de twee mannen rond het middaguur lopen in de Kloosterstraat in Roosendaal. Ze hadden allebei een blik bier in hun handen. De agent stopte daarop om ze te controleren.

Een van de mannen bleek nog 77 dagen celstraf open te hebben staan voor een eerder vergrijp. Hij werd daarop aangehouden. De andere man was volgens de politie "waarneembaar dronken" en probeerde tijdens het controleren van de gegevens weg te vluchten.

Na een korte achtervolging kon de agent hem stoppen en een bekeuring uitschrijven. De man werkte niet mee en begon tegen de agent te schreeuwen. Bovendien gedroeg hij zich steeds agressiever.

De agent voelde zich genoodzaakt om de man aan te houden. Echter werkte de verdachte nog steeds niet mee, waardoor er een worsteling ontstond. Uiteindelijk gebruikte de agent pepperspray om hem in bedwang te krijgen.

Beide mannen werden overgebracht naar een cellencomplex. De man die niet meewerkte bij zijn aanhouding is inmiddels weer in vrijheid gesteld.