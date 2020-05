De patiëntenstroom bij de poliklinieken in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal komt langzaam weer op gang. Het tempo daarvan wordt volledig bepaald door de capaciteit van de wachtkamers.

In verband met de coronacrisis besloot het ziekenhuis in maart zoveel mogelijk poliklinische afspraken en behandelingen stop te zetten. "Voor ons waren dat staaroperaties, reguliere controles en metingen. De oogartsen bepaalden zelf welke patiënten wel of niet gezien moesten worden. Per week hebben we zo'n twaalfhonderd contacten afgebeld", zegt Janine de Kok, teamleider oogheelkunde in het ziekenhuis.

Nu de piek van het virus achter de rug lijkt, wordt de reguliere zorg weer opgepakt. "De wachtkamers zijn hiervoor aangepast en diverse zitplaatsen zijn afgeplakt. Het aantal mensen dat tegelijk in de wachtkamer kan plaatsnemen is leidend voor de afspraken. Daarom houden we exact bij hoeveel mensen er zitten", vervolgt De Kok.

In de behandelkamer zijn ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, zo worden voortaan alle onderzoeken uitgevoerd door één technisch oogheelkundig-assistent. "De patiënt kan daarna naar huis en wordt door de oogarts gebeld met de uitslag van de onderzoeken en de eventuele vervolgbehandeling. Daardoor is de patiënt korter in het ziekenhuis en komt met minder mensen in contact."

"Je merkt wel dat mensen angstig zijn om langs te komen. Het gaat immers om een ziekte die iedereen kan krijgen en waar mensen aan kunnen overlijden. Het is wel belangrijk dat mensen met oogklachten op de polikliniek komen. Wij werken met alle voorzorgsmaatregelen. De kans dat je in het ziekenhuis besmet raakt is kleiner dan in de supermarkt", aldus De Kok.

