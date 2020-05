De provincie Noord-Brabant heeft woensdag het nieuwe bestuur gepresenteerd. De zeven beoogde gedeputeerden zijn Christophe van der Maat (VVD), Eric de Bie (Forum voor Democratie), Erik Ronnes (CDA), Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Peter Smit (Forum voor Democratie) en Elies Lemkes-Straver (CDA).

Het nieuwe coalitieakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant wordt donderdag om 13.00 uur bekendgemaakt.

"We zijn blij met dit akkoord. Brabant kan weer vooruit, op allerlei belangrijke dossiers. We leveren twee ervaren gedeputeerden met Christophe van der Maat op Mobiliteit, Financiën en Organisatie en Martijn van Gruijthuijsen op Economie, Kennis en Talentontwikkeling", zegt fractievoorzitter Suzanne Otters-Bruijnen van de VVD.

Ook FVD-fractievoorzitter en beoogd gedeputeerde De Bie is tevreden. Hij neemt de portefeuille Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing voor zijn rekening. "Samen met mijn collega Peter Smit, een ervaren bestuurder die de portefeuille Water en Bodem krijgt, hebben we er zin in om aan de slag te gaan en het bestuursakkoord uit te voeren."

Het CDA levert met huidig Tweede Kamerlid Erik Ronnes een bestuurder op de portefeuille Ruimte en Wonen. Lemkes-Straver is een nieuw gezicht. Zij heeft de portefeuille Landbouw, Voedsel en Natuur. De laatste beoogde gedeputeerde is Lokaal Brabant-fractievoorzitter Van Pinxteren, die de portefeuille Vrije Tijd, Bestuur en Veiligheid heeft.

"We werken hard aan een veilige opzet voor zowel de presentatie als de Statenvergadering, in verband met de maatregelen rondom de coronacrisis. Dat maakt de praktische zaken wat moeilijker, maar Brabant heeft juist nu een stabiele meerderheidscoalitie nodig die besluiten kan nemen, dus dit is een goed moment om van start te gaan", aldus formateur Alfred Arbouw.

De wens van de coalitiepartijen is om het nieuwe college te installeren tijdens een Statenvergadering op 15 mei.