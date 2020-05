De politie heeft maandag een 22-jarige man uit Roosendaal aangehouden na een vechtpartij tussen vier personen op een parkeerplaats in Roosendaal. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Op de Desmijndijk zou de verdachte na een parkeerruzie een 37-jarige bestuurder uit Roosendaal met een metalen strip hebben geslagen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en moest met een ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte sloeg daarna op de vlucht, maar de politie wist hem niet veel later in een woning te arresteren. Omdat de Roosendaler gewond was, werd hij ook met een ziekenwagen naar een ziekenhuis gebracht.