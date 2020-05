De politie heeft maandag een dertigjarige man aangehouden die in de Meidoornlaan in Etten-Leur in dronken toestand met twee messen zwaaide. Dat meldt de politie dinsdag op Twitter.

Agenten kregen rond 19.00 uur van buurbewoners een melding dat de man zijn wapens toonde op straat.

Bij aankomst van de politie bleek de man in een tuin van een huis te zitten. Hij zat daar zonder messen, maar in de woning vonden de agenten wel twee messen. Daarop is de man aangehouden.

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In het huis zaten nog meer dronken mensen, maar de politie heeft verder geen arrestaties verricht.