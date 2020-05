Basisschool De Cocon in Klundert sluit in de zomer van 2021 waarschijnlijk de deuren. Stichting Openbare BasisOnderwijs (OBO) West-Brabant meldt dit in een brief aan de gemeenteraad.

De belangrijkste reden om de school te sluiten is het lage leerlingenaantal. In totaal zitten er 44 kinderen op de Cocon. Naar verwachting daalt dit aantal verder naar 34 vanwege een lage instroom.

Ouders melden praktisch geen kleuters aan voor groep één en twee. Daardoor komt de levensvatbaarheid van de enige openbare basisschool in Klundert in het geding. Uit een onderzoek van de OBO naar het toekomstperspectief van de school blijkt dat ouders eerder geneigd zijn om te kiezen voor een van de drie christelijke basisscholen in Klundert.

Vaak schrijven vaders en moeders hun kind pas in bij de Cocon als die is vastgelopen op een van de andere Klundertse scholen.