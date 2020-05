Bewoners van de wooneilanden in Zevenbergschen Hoek kunnen de stroken grond aan het water blijven gebruiken. De gemeente Moerdijk schreef eerder in een brief dat de grond gekocht of ontruimd diende te worden, maar dit blijkt in te druisen tegen eerder gemaakte afspraken.

De omwonenden van de waterkant kregen in 2001 een brief van het voormalige waterschap Land van Nassau (inmiddels het waterschap Brabantse Delta) dat zij de stroken in bruikleen kregen. Dit was eerder overeengekomen met de gemeente Moerland.

Dit konden de bewoners bewijzen met de brief die zij in 2001 hebben ontvangen van Land van Nassau. Na het zien van de brief kon de gemeente niet anders dan erkennen dat er sprake is van een misverstand. Een woordvoerder zegt dat de gemeente "ervan uitging dat er geen bestaande afspraken waren".

De gemeente kan niet achterhalen wat precies is misgegaan. "De brief van het voormalige waterschap was binnen de gemeente niet meer bekend. Het zou kunnen dat het voormalige waterschap de gemeente destijds niet op de hoogte heeft gesteld van de brief die is verzonden. Dat kunnen we niet meer achterhalen."