Verzorgingstehuis Blankershof uit Oud-Gastel heeft maandag twee wonderfoons gekregen van de Roosendaalse Fiksclub. Met de omgebouwde telefoons kunnen dementerende bewoners muziek van vroeger beluisteren en zo oude tijden herbeleven.

De wonderfoon is een grijze ouderwetse PTT-telefoon waar honderd liedjes op kunnen worden afgespeeld. "Iedereen belde daar vroeger mee, zo'n telefoon stond in ieder huishouden", zegt Sjaak Adriaanse van de Fiksclub uit Roosendaal, een organisatie waar vrijwilligers helpen met het repareren van spullen.

De wonderfoons zorgen daarom direct voor herkenning bij dementerenden, verklaart Adriaanse. "Je neemt de hoorn van de haak, draait een nummer en het lied begint."

De Fiksclub overhandigde eerder al wonderfoons aan het Odensehuis in Roosendaal en Kerkakkers in Ruphen. Uitvinder Leo Willems is de bedenker van het toestel. Hij ontworp er een voor zijn demente schoonmoeder, waarna de wonderfoon aan populariteit won.