De politie heeft vrijdagmiddag een dronken 26-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden in de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Hij zou winkelpersoneel bedreigd hebben.

De politie moest pepperspray gebruiken om tot aanhouding over te kunnen gaan. De man is meegenomen naar het politiebureau en in de loop van de middag weer vrijgelaten.