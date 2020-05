De politie Zeeland-West-Brabant gaat vanaf vrijdag harder optreden tegen mensen die een dier achterlaten in een voertuig. Onder leiding de dierenpolitie start een pilot van zes maanden om te voorkomen dat dieren onnodig lijden of zelfs overlijden omdat ze voor korte of langere tijd worden achtergelaten in een (te warm) voertuig.

Elk jaar overlijden er dieren, vaak honden, omdat ze te lang in een te warm voertuig hebben gezeten. Bij zonnig weer kan de temperatuur in een stilstaande auto al snel oplopen tot boven de 40 graden.

Vanaf een buitentemperatuur van 15 graden kan het al gevaarlijk zijn voor de hond om in de auto te blijven. Ook al staat er een raampje open en ook al staat de auto in de schaduw. Honden kunnen niet goed genoeg tegen de hitte.

"Als wij tussen 1 mei en 1 november een dier aantreffen in een auto en er is sprake van oververhitting, dan bevrijden wij het dier en maken we proces-verbaal op tegen degene die het dier in de auto heeft achtergelaten", zo laat de politie vrijdag weten.

"Hierover hebben we afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie, dat dit proces-verbaal vervolgens beoordeeld en beslist over de straf die degene die het dier in de auto heeft achtergelaten krijgt. De strafmaat varieert van een geldboete tot een korte gevangenisstraf."