De speciale corona-afdeling in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal is opgeheven, zo heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Coronapatiënten werden sinds eind maart op een aparte, afgesloten afdeling behandeld, maar doordat het aantal patiënten flink is gedaald, is zo'n afdeling niet meer nodig.

De zogenaamde cohortafdeling in Bergen op Zoom blijft vooralsnog wel gehandhaafd. "In Roosendaal stappen we nu weer over op cohortverpleging. Dat betekent dat zowel van corona verdachte als bewezen patiënten op een afdeling in een isolatiekamer worden verzorgd", aldus het Bravis.

Het aantal coronapatiënten in het Roosendaalse ziekenhuis is de afgelopen week stabiel gebleven. Op dit moment worden 23 patiënten in het ziekenhuis verpleegd en dat zijn er evenveel als vorige week donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is wel afgenomen van zestien naar veertien.

Het aantal patiënten dat voldoende hersteld is om naar huis te gaan, is opgelopen tot 145 personen. Sinds de uitbraak van het virus zijn in het Bravis ziekenhuis 42 patiënten aan de gevolgen van het virus overleden.

De reguliere zorg in het Bravis ziekenhuis wordt stapsgewijs weer opgestart en daarom zijn diverse maatregelen getroffen om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te maken. "De belangrijkste manier is het weren van mensen met verkoudheidsklachten. De kans dat patiënten zonder klachten een eventueel virus overdragen is namelijk zeer gering."

