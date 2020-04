De Profwielerronde Etten-Leur is alsnog afgelast. Het wielercomité dacht na over uitstel, maar vindt het niet realistisch om dit jaar een nieuwe datum te prikken.

"We hebben alle mogelijkheden grondig onderzocht, maar het is uiterst onzeker of er na 1 september weer grootschalige evenementen mogen worden georganiseerd", meldt voorzitter Ronnie Buiks. "En dan zal de anderhalvemeterregel hoogstwaarschijnlijk nog van toepassing zijn."

"Er komen doorgaans zo'n twintigduizend toeschouwers op ons evenement af en zie die langs het parcours maar eens op 1,5 meter van elkaar te houden. Nog los van de toeschouwers in de cafés, de terrasjes, op de tribune", vertelt Buiks.

Door het evenementenverbod was de oorspronkelijke datum van zondag 9 augustus al niet haalbaar.