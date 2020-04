Bij zes snelheidscontroles in Roosendaal zijn in de tweede helft van april in totaal 817 bekeuringen uitgedeeld door de politie.

De meeste overtredingen (238) vonden zondag 26 april plaats bij een controle op de Gastelseweg.

Diezelfde dag werden er op de A58 bij Roosendaal 114 bestuurders op de bon geslingerd. Hier reed een chauffeur 193 kilometer per uur, waar 100 het maximum is.

Dinsdag 28 april werden op de Jan Vermeerlaan en Spoorstraat respectievelijk 154 en 160 bekeuringen uitgedeeld. Op de Plantagelaan zijn woensdag 29 april 69 boetes gegeven. Bij een eerdere controle op de Plantagebaan, op 18 april, reden 82 bestuurders te hard.