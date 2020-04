Het college van de gemeente Woensdrecht verlengt de waarderingssubsidie voor verenigingen met een jaar. Besturen van deze verenigingen hoeven vanwege de coronacrisis geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Normaal gesproken moeten deze aanvragen voor juni binnen zijn. Het gaat om zogenaamde waarderingssubsidies voor activiteiten in het kader van het maatschappelijk belang, georganiseerd door bijvoorbeeld sportclubs en muziekverenigingen. Besturen moesten de subsidie in 2016 aanvragen voor de periode van 2017 tot en met 2020. Dit jaar zouden zij dat opnieuw moeten doen.

Meerdere verenigingen hebben echter laten weten dat het niet lukt, omdat ze geen vergaderingen kunnen houden. "Het college heeft begrip voor de situatie waarin verenigingen verkeren", zegt wethouder Lars van der Beek.

De gemeente verlengt alle subsidies daarom met een jaar, onder dezelfde voorwaarden. "Dat geeft wat financiële zekerheid in onzekere coronatijden. Volgend jaar verwachten we wel weer gewoon een aanvraag. De verenigingen krijgen daarover nog een brief", aldus Van der Beek.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.