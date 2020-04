Recreatief nachtverblijf is in Noord-Brabant vanaf woensdag 29 april weer toegestaan mits de sanitaire voorzieningen dichtblijven, zo blijkt uit de nieuwe noodverordening van de drie Brabantse veiligheidsregio's.

In de nieuwe noodverordening, die woensdag werd afgekondigd, is het artikel waarin staat dat het verboden is om recreatief nachtverblijf aan te bieden geschrapt, mits aanbieders zich aan alle andere regels houden.

Daarnaast mogen aanbieders van recreatief nachtverblijf hun sanitaire voorzieningen niet openen. Dat was ook al opgenomen in de vorige noodverordening.

