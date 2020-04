Het rechercheteam dat de gezinsdoding van 28 maart in Etten-Leur onderzoekt, gaat een aanvullend buurtonderzoek doen, maakt de politie woensdag bekend. In een woning aan de Dasseburcht kwamen toen vier familieleden om het leven.

Buurtbewoners hebben woensdag een brief ontvangen. Hierin staat dat het rechercheteam graag met hen in contact komt. Normaliter gaat het rechercheteam langs de deuren om vragen te stellen, maar vanwege de coronacrisis kiest het team ervoor de buurtbewoners op deze manier te benaderen.

Agenten gingen op zaterdag 28 maart aan het einde van de middag naar de woning aan de Dasseburcht, omdat een familielid geen contact met de bewoners kreeg. In het huis trof de politie twee kinderen (2 en 6 jaar), hun moeder (31) en hun oma (64) dood aan. Ze waren door een misdrijf om het leven gekomen.

De 33-jarige vader van de kinderen was niet in het huis aanwezig en daarom startte de politie een zoekactie. Met behulp van enkele getuigenissen kon de man op 31 maart in Etten-Leur aangehouden worden.

Omdat hij van de gezinsdoding verdacht wordt, zit hij in voorlopige hechtenis. Begin april verlengde de rechtbank de hechtenis met drie maanden.