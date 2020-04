Met een twaalf uur durende muziekmarathon vanuit zijn gesloten café De Klomp in Etten-Leur heeft kroegbaas Jac van Dongen samen met zijn partner Ellis Snel op Koningsdag ruim 4.400 euro opgehaald.

Het bedrag is bedoeld om beschermingsmiddelen aan te schaffen voor het personeel van de zorginstellingen in Etten-Leur. Van het geld dat overblijft, hopen Van Dongen en Snel nog iets leuks te kunnen doen voor de ouderen die al wekenlang in isolatie zitten als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Er kon maandag de hele dag door, van 11.00 uur tot 23.00 uur, gedoneerd worden voor het goede doel. Enveloppen met geld konden bij de gesloten deur door de brievenbus gedeponeerd worden en er was ook een rekeningnummer beschikbaar om geld op te storten.

"We gaan het geld bij de zorginstellingen aanbieden namens de Etten-Leurse bevolking, want zij hebben dit met elkaar bijeen gebracht", aldus een blije en trotse Van Dongen.