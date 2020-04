Een stapel hooi en maaiafval is maandagmiddag aan de Westlandselangeweg in Steenbergen in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De rook trekt over de A4.

Even na 13.00 uur kwam er een melding binnen over een brand aan de Westlandselangeweg. De brandweer kwam met diverse voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden.

De rook van de brand trekt over de A4 heen en zorgt daar voor overlast. Rijkswaterstaat is ter plaatse om automobilisten te waarschuwen.