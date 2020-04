Een auto en fiets zijn met elkaar in aanrijding gekomen op de Oude Rijksweg (N289) in Rilland. Hierbij is de 79-jarige fietser uit Hoogerheide gewond geraakt.

De fietser stak zaterdagmiddag rond 15.00 uur plotseling de Oude Rijksweg over. Daardoor kon een 32-jarige automobilist uit Krabbendijke hem niet meer ontwijken. De fietser kwam door de aanrijding ten val en raakte gewond.

Hij is per ambulance voor controle overgebracht naar een ziekenhuis.