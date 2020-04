In het recreatiegebied De Duintjes bij Woensdrecht heeft Samen Sterk in Brabant (SSiB) zaterdag twee minderjarigen betrapt op het graven van een groot gat in een beschermd natuurgebied.

Het tweetal heeft een proces-verbaal gekregen, meldt SSiB op Twitter. Met als begeleidende tekst: "De verveling slaat weer toe!" Het doel van het gat zou een plek om te 'chillen' zijn geweest.

Een doorverwijzing naar bureau HALT werd door de ouders van de minderjarigen afgewezen. Daarom kreeg het tweetal een proces-verbaal. Ook hebben zij direct het gat dicht moeten maken.