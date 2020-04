Gemeente Roosendaal heeft onderhandeld over een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV), met regels die in de gemeente moeten gelden op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de nieuwe APV verbiedt de gemeente onder meer het oplaten van ballonnen en het gebruik van glaswerk in de binnenstad.

De gemeenteraad nam in april 2019 een motie aan met daarin het verzoek om het oplaten van ballonnen strafbaar te maken in de gemeente Roosendaal. Daar wordt dit jaar gehoor aan gegeven.

In een nieuwe alinea staat beschreven dat het verboden is om ballonnen op te laten in de open lucht en dat het verboden is om het oplaten van ballonnen te organiseren. De bemande heteluchtballon en de ballon die ingezet wordt voor meteorologisch onderzoek is uitgezonderd van het verbod.

Verbod op glaswerk

Ook is er een nieuwe alinea toegevoegd over het gebruik van glaswerk in de Roosendaalse binnenstad. "Glaswerk in de openbare ruimte kan voor gevaarlijke situaties zorgen", stelt de gemeente.

Horecaondernemers zouden daarom verplicht in de gaten moeten houden of bezoekers "geen drinkgerei van glas of glazen flesjes buiten de inrichting brengt".