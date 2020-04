Het culturele veld in Roosendaal wil leerlingen die straks niet naar school gaan, lessen laten volgen bij de verschillende kunstenaars en musici die nu noodgedwongen thuiszitten.

Basisscholen mogen vanaf 11 mei weer open, maar wel op halve kracht. Dat betekent dat leerlingen maar vijftig procent van de tijd op school aanwezig zullen zijn. Voor scholen en voor ouders wordt dat een lastige puzzel om in te vullen.

Het culturele veld in Roosendaal wil daarom helpen om deze invulling voor iedereen makkelijker te maken. Een aantal mensen hebben bijvoorbeeld een eigen atelier dat ze beschikbaar willen stellen, maar ook buurthuizen en De Kring zouden gebruikt kunnen worden.

Om de kunstenaars en musici door deze zware tijden heen te helpen, geven zij deze lessen tegen een betaling. De inhoud van deze lessen is in eerste instantie creatief en kunstzinnig, maar dit kan in overleg met het onderwijs ook wat functioneler ingericht worden. Door bijvoorbeeld taalonderwijs met theater te verenigen.

Het zou volgens het culturele veld een win-win situatie kunnen zijn waarbij de overheid de cultuursector helpt, de scholen hun taken makkelijker kunnen uitvoeren en er voor de ouders wat verlichting is.

Paul Klaver van de Partij van de Arbeid (PvdA) heeft het idee doorgespeeld naar de gemeente in Roosendaal en wil weten wat het college van dit idee vindt. "Gaat u verbinding maken tussen het onderwijs en de initiatiefnemers?"

