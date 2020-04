Festivalorganisator Focus Events is erin geslaagd om BergenOpZoomNL te verplaatsen naar 2021 met dezelfde line-up. De streep door de festivalzomer heeft ook gevolgen voor Bergse evenementen. Zo zijn er al drie evenementen geannuleerd.

Het is Focus Events gelukt om BergenOpZoomNL te verplaatsen naar 19 juni 2021. Onder anderen Jeroen van der Boom, Snollebollekes, Django Wagner, John West en Zanger Kafke zullen optreden.

"Wij beseffen ons dat we in een branche ondernemen waar nu de harde klappen vallen. Maar we doen er alles aan om onze bezoekers het feest te geven dat ze verdienen", zegt René Hopmans, eigenaar van Focus Events.

"We zijn al weken non stop bezig om te zorgen dat alles soepel verloopt. Daar komt veel bij kijken: een nieuwe datum voor het evenement, het opnieuw boeken van artiesten, het annuleren van lopende zaken rondom het huidige evenement, het informeren van bezoekers", aldus Hopmans.

