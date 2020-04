De twaalfde editie van de Rijsbergse Vliegerdagen gaat dit jaar niet door. Het jaarlijkse evenement, dat gepland stond op 15 augustus en 16 augustus, is afgelast door de verlengde coronamaatregelen.

"Voordat dit besluit viel, had de organisatie hier al rekening mee gehouden. De gezondheid en veiligheid van bezoekers, deelnemers en vrijwilligers staat voorop", zo meldt René Baremans namens de Stichting Rijsbergse Vliegerdagen.

"Aan de andere kant vinden we het natuurlijk erg jammer dat er dit jaar geen vliegers in de weilanden van de familie Machielsen aan de Tiggeltsestraat te zien zullen zijn. Onze deelnemers, maar liefst 320, hebben inmiddels bericht gehad, dat ze dit jaar de reis naar Rijsbergen niet hoeven te maken. Tot nu toe is er in Europa nog geen enkel vliegerfestival doorgegaan."

Baremans kijkt al wel uit naar de editie van volgend jaar. "Dan spreken we met iedereen af dat we elkaar volgend jaar zien op 21 augustus en 22 augustus voor de twaalfde editie van de Rijsbergse Vliegerdagen."

