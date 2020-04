Bomen in gebieden in gemeente Bergen op Zoom waar de meeste overlast verwacht wordt van de eikenprocessierups worden vanaf vrijdag bespoten met een biologisch middel, laat de gemeente weten.

De afgelopen periode zijn al tal van preventieve maatregelen getroffen om de overlast dit jaar zo veel als mogelijk te beperken. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de gemeente bijvoorbeeld al vogelnestkastjes opgehangen in de buurt van eikenbomen.

Op deze vogelkastjes komen mezen af die de eikenprocessierups eten. Daarnaast zijn er ook bloembollen geplant die insecten aantrekken die de eikenprocessierups eten en worden er minder eikenbomen geplant.

De gemeente laat weten vanaf vrijdag ook de rups zelf te gaan bestrijden omdat er weer blad aan de bomen komt. Als dat gebeurt, ontwikkelen zich in de toppen van eikenbomen zeer kleine rupsen.

De rupsen vervellen in totaal vijf keer en vanaf de derde vervelling, rond eind mei, ontstaan de brandharen die overlast veroorzaken, zoals allergische reacties op huid, ogen en luchtwegen.

Vanaf juni ongeveer bewegen de rupsen zich nauwelijks meer door de boom en maken ze zich klaar om te verpoppen tot vlinder. Zodra deze nesten in beeld zijn, gaat de gemeente de nesten wegzuigen.

'Eitjes overwinteren zonder problemen zachte én strenge winters'

De gemeente geeft aan niet alle nesten te kunnen wegzuigen. Sommige rupsen zullen wel verpoppen tot vlinder en in augustus uitvliegen om vervolgens weer eitjes te leggen in de toppen van eikenbomen.

De eitjes overwinteren zonder problemen zowel zachte als heel strenge winters. "In de nazomer gaan we monitoren door speciale vlindervallen aan te brengen. Hiermee is een voorspelling te maken voor de hoeveelheid eikenprocessierupsen in het volgend jaar", aldus de gemeente.