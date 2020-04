Een 29-jarige Fransman zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdag aangehouden in Bergen op Zoom op verdenking van handel in verdovende middelen nadat de politie in totaal bijna 50 kilo hennep en hasj in zijn auto en een woning aantrof.

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen de man rond 5.00 uur op een parkeerterrein aan de Kamel in Bergen op Zoom. De man stapte met een grote boodschappentas in en reed weg.

De agenten ontdekten aan de hand van het kenteken dat de auto eerder betrokken was geweest bij een verdachte situatie. Daarop gaven ze het voertuig ter controle een stopteken. De bestuurder negeerde dit en probeerde weg te vluchten, maar kon na een korte achtervolging aan de kant worden gezet.

Toen de agenten hem controleerde, verzette de bestuurder zich in eerste instantie tegen hen. Hij kon echter onder controle worden gebracht en worden aangehouden. Uit de auto kwam een sterke henneplucht en er bleek in vuilniszakken in de kofferbak inderdaad een grote hoeveelheid henneptoppen en hasj te liggen.

De politie heeft later een woning aan de Kamel doorzocht, waarvan de verdachte een huissleutel in zijn bezit had. In de woning werden nog meer hennep en hasj gevonden, en een contant geldbedrag van 2.500 euro. Alle drugs en het geld zijn door de politie in beslag genomen.