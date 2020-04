Een 37-jarige man uit Roosendaal heeft dinsdag een celstraf van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd gekregen voor de mishandeling en belediging van drie handhavers in zijn woonplaats.

De politierechter legde de man bovendien zestig uur werkstraf op. Ook moet de veroordeelde de bui­ten­ge­woon op­spo­rings­amb­te­naren (boa's) ieder 200 euro schadevergoeding betalen. Omdat de man al twee weken in voorarrest zat, hoeft hij niet de cel meer in.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat de man een celstraf van zes weken wilde opleggen. De politierechter gaf echter een lagere straf, omdat geweld is gebruikt bij zijn aanhouding.

De Roosendaler werd op 9 april aangehouden nadat boa's rond 19.00 uur een groep jongeren bij een voetbalveldje hadden aangesproken vanwege groepsvorming. Met drie of meer personen samenkomen, is in strijd met de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus.

De veroordeelde mengde zich daarop in het gesprek. Volgens de politie hield de man geen 1,5 meter afstand en reageerde hij ook niet op het verzoek van de handhavers om dat wel te doen. Na een duw van een handhaver gooide de verdachte een bak met frietjes hard tegen het hoofd van een van de boa's. Ook noemde hij ze "nazi's" en gaf hij een medewerker van de gemeente een vuistslag in het gezicht.

De verdachte sloeg vervolgens op de vlucht, maar dankzij een noodoproep van de handhavers via de portofoon wist de politie hem op te sporen. Omdat de verdachte niet meewerkte aan zijn aanhouding, moesten agenten pepperspray en een wapenstok gebruiken om de verdachte alsnog in de boeien te kunnen slaan.

