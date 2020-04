De politie heeft woensdagmiddag in totaal drie mannen gearresteerd op verdenking van diefstal. Toen de eerste verdachte in Lepelstraat werd gearresteerd, vluchtten de andere twee weg. Zij konden na een korte achtervolging in Wouw worden aangehouden.

De politie kreeg die middag een melding binnen van een man uit Lepelstraat, die aan de Bloemendaalseweg een onbekende auto zag waar zijn tuinset was ingeladen. De tuinset was eerder die dag gestolen bij zijn woning aan de Kladseweg.

Rond 14.30 uur zag de politie, die de auto in de gaten hield, hoe drie mannen kwamen aanrijden. Een van hen, een twintigjarige man uit Tholen, liep op de auto met de tuinset af, waarna de politie op hem afging. Hij werd aangehouden op verdenking van diefstal.

Hierop vluchtten de andere twee verdachten weg met de auto waar zij nog inzaten. Er ontstond een achtervolging tot aan Wouw, waar de twee verdachten konden worden aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Vlissingen van 20 en 22 jaar oud.

Het drietal is overgebracht naar een cellencomplex waar ze donderdag zijn verhoord. De vluchtauto werd in beslag genomen. De politie vond daar nog diverse gereedschappen die vermoedelijk gestolen zijn.