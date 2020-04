De jubileumeditie van het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi op de Grote Markt in Bergen op Zoom, dat gepland stond van 30 juni tot en met 5 juli, is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2021.

Het kabinet verlengde dinsdag het evenementenverbod vanwege de coronacrisis van 1 juni naar 1 september, waardoor het sportevenement, dat dit jaar zijn 25e editie vierde, geen doorgang kan vinden.

"We willen groots uitpakken met de 25e editie van ons beachvolleybaltoernooi. Het is jammer dat de situatie dit nu niet toelaat", zegt Ruud Lijmbach, voorzitter van het beachvolleybaltoernooi.

"We realiseren ons dat 25 jaar beachvolleybal aan de Grote Markt niet niks is. Dat het evenement helaas niet kan doorgaan, geeft ons meer tijd en ruimte om in 2021 nog grootser uit te pakken met een jubileumeditie. We gaan meer clinics organiseren en trakteren onze sportieve deelnemers volgend jaar op een waanzinnig feest met liveband."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.