In Bergen op Zoom is woensdag een gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden aan een glasvezelnetwerk. De brandweer heeft metingen verricht en het lek overgedragen aan netbeheerder Enexis.

De melding van het lek kwam rond 14.00 uur bij de brandweer binnen. De hulpdienst heeft metingen verricht en daarbij vastgesteld dat in een viertal woningen een gaslucht hing.

De brandweer heeft de directe omgeving veiliggesteld en het lek overgedragen aan Enexis. De netbeheerder zal het lek gaan dichten. Het is nog niet duidelijk of er nu woningen in Bergen op Zoom zonder gas zitten.